La Valedora do Pobo acepta una queja sobre el contrato de la residencia

La Valedora do Pobo inició contactos con la Consellería de Política Social e Igualdade, así como con el Concello de Dozón, tras admitir a trámite la queja de una vecino sobre el contrato de la futura residencia y centro para personas mayores. Este complejo que construya la empresa Coviastec mediante un contrato de concesión de obra debe estar listo, según las previsiones, en el presente año, y ofrecerá 68 plazas en la residencia y 20 en el centro de día.

El responsable de la queja, Mario Vila, señala que el contrato «non garante ningunha praza para os veciños empadroados no municipio», lo que obligará a las personas mayores a buscar atención en complejos de otros ayuntamientos. Esto, sin duda, afectará al volumen de población de Dozón, que ya se encuentra por debajo del millar de habitantes. Vila añade que en el contrato «a falta de convenios sociais prexudica aos veciños con rendas baixas, sobre todo dependentes de pensións agrarias». Añade que el proceso de exposición pública de esta licitación «non tivo a transparencia necesaria para que a cidadanía puidese presentar alegacións». Dozón adjudicó las obras a Coviastec por 4,02 millones y tras un procedimiento negociado, dado que el concurso de licitación anterior quedó desierto. La Xunta aportó 1,5 millones de euros a esta dotación, que Coviastec va a gestionar durante 40 años, pero la titularidad del inmueble es del Concello.