Dozón
La Valedora do Pobo acepta una queja sobre el contrato de la residencia
Un vecino recuerda que el servicio de la firma Coviastec no garantiza plazas para los vecinos
REDACCIóN
La Valedora do Pobo inició contactos con la Consellería de Política Social e Igualdade, así como con el Concello de Dozón, tras admitir a trámite la queja de una vecino sobre el contrato de la futura residencia y centro para personas mayores. Este complejo que construya la empresa Coviastec mediante un contrato de concesión de obra debe estar listo, según las previsiones, en el presente año, y ofrecerá 68 plazas en la residencia y 20 en el centro de día.
El responsable de la queja, Mario Vila, señala que el contrato «non garante ningunha praza para os veciños empadroados no municipio», lo que obligará a las personas mayores a buscar atención en complejos de otros ayuntamientos. Esto, sin duda, afectará al volumen de población de Dozón, que ya se encuentra por debajo del millar de habitantes. Vila añade que en el contrato «a falta de convenios sociais prexudica aos veciños con rendas baixas, sobre todo dependentes de pensións agrarias». Añade que el proceso de exposición pública de esta licitación «non tivo a transparencia necesaria para que a cidadanía puidese presentar alegacións». Dozón adjudicó las obras a Coviastec por 4,02 millones y tras un procedimiento negociado, dado que el concurso de licitación anterior quedó desierto. La Xunta aportó 1,5 millones de euros a esta dotación, que Coviastec va a gestionar durante 40 años, pero la titularidad del inmueble es del Concello.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»