Tercera Noite de Raíz en Callobre el día 14

La próxima semana, el sábado 14, tendrá lugar la tercera Noite de Raíz en Callobre. En esta ocasión participarán los grupos Xirandola, de Bandeira, Son de Gaita, de Boqueixón, Son da Illa y Meninos do Pandeiro. El evento comenzará a partir de las 21. 30 horas, y contará con degustación de porco á brasa.

