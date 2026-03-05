Susto con un escape en Benito Vigo

Ayer a mediodía se producía un pequeño escape de gasoil por una mala combustión en una caldera en el número 10 de la Avenida Benito Vigo de A Estrada. Hasta el lugar se desplazó Emerxencias A Estrada, que intervino para controlar la situación en la cocina individual, que dejó una pequeña humareda y olor a combustible por el desagüe del balcón del edificio.