Solicitan a Lalín un plan contra el acoso

La Confederación Intersindical Galega (CIG) solicitó la convocatoria de la Mesa Xeral de Negociación del Concello de Lalín con el fin de iniciar la elaboración y aprobación de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, laboral o por razón de sexo. La central denuncia que la administración local no cuenta con un protocolo específico aprobado y negociado con la representación legal del personal, lo que deja a los empleados municipales en una situación de desprotección y genera inseguridad jurídica para la propia institución.

