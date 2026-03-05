Día de la Mujer
Silleda oferta un taller de sexualidad y ‘regueifa’ feminista
Redacción
El Concello de Silleda abre el plazo de inscripción para el taller ‘Sexualidade e regueifa feminista’, una actividad que se celebrará el 14 de marzo en el salón de actos de la casa consistorial dentro de la programación municipal del Día de la Mujer.
El obradoiro, programado entre las 10:00 y las 13:00 horas, estará guiado por la activista del placer Señora Placerful y por la regueifeira Raquel A Doallo. La actividad está dirigida a mujeres y personas con identidades no binarias y no requiere experiencia previa. La inscripción es gratuita, con plazas limitadas, y puede formalizarse llamando al 986 59 20 37.
La jornada se completará a las 19.00 horas con la proyección del documental ‘Regueifando con pracer’, una pieza que explora este género desde una mirada contemporánea y feminista y que recoge distintas voces que reivindican esta tradición oral como herramienta de expresión y reflexión social.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»