Silleda oferta un taller de sexualidad y ‘regueifa’ feminista

El Concello de Silleda abre el plazo de inscripción para el taller ‘Sexualidade e regueifa feminista’, una actividad que se celebrará el 14 de marzo en el salón de actos de la casa consistorial dentro de la programación municipal del Día de la Mujer.

El obradoiro, programado entre las 10:00 y las 13:00 horas, estará guiado por la activista del placer Señora Placerful y por la regueifeira Raquel A Doallo. La actividad está dirigida a mujeres y personas con identidades no binarias y no requiere experiencia previa. La inscripción es gratuita, con plazas limitadas, y puede formalizarse llamando al 986 59 20 37.

La jornada se completará a las 19.00 horas con la proyección del documental ‘Regueifando con pracer’, una pieza que explora este género desde una mirada contemporánea y feminista y que recoge distintas voces que reivindican esta tradición oral como herramienta de expresión y reflexión social.