8-M
Rodeiro homenajea a cinco mujeres cuidadoras
El Concello de Rodeiro presentará el domingo, 8 de marzo, a las 11:30 horas. en el centro cultural, ‘Ela tamén é Rodeiro’. Es una campaña audiovisual que busca promover la igualdad de género y poner en valor profesiones ligadas al cuidado y la atención a otras personas. Cuenta con la participación de cinco vecinas: Inés Vence, Sara Villanueva, Emilia Varela, María Delia García y Ángeles Pampín. La actividad está cofinanciada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»