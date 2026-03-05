Rodeiro homenajea a cinco mujeres cuidadoras

El Concello de Rodeiro presentará el domingo, 8 de marzo, a las 11:30 horas. en el centro cultural, ‘Ela tamén é Rodeiro’. Es una campaña audiovisual que busca promover la igualdad de género y poner en valor profesiones ligadas al cuidado y la atención a otras personas. Cuenta con la participación de cinco vecinas: Inés Vence, Sara Villanueva, Emilia Varela, María Delia García y Ángeles Pampín. La actividad está cofinanciada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.