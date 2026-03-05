Criminalidad
Roban dinero y joyas en sendos asaltos a dos casas en Lalín
redacción
Lalín
Dos lalinenses presentaron sendas denuncias por asaltos a viviendas del municipio en las que los ladrones se llevaron joyas y dinero en efectivo. En uno de los robos con fuerza la persona denunciante puso de manifiesto ante las fuerzas de seguridad que unos desconocidos habrían entrado en su hogar para llevarse joyas y dinero.
El otro caso se produjo en Goiás, donde los asaltantes forzaron la puerta de la cocina para, una vez dentro, apropiarse de varias joyas.
