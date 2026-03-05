Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Demanda vecinal

Reparación de aceras en Soutelo de Montes

Las obras destaparon una rotura en la traída de agua.

Redacción

Forcarei

Aprovechando el buen tiempo el Concello de Forcarei está llevando a cabo mejoras en las aceras situadas en la entrada de Soutelo de Montes. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, explicó que se trataba de una zona muy deteriorada y que estas obras permitirán mejorar la seguridad para los peatones. «Es una queja que ya fue trasladada hace más de un año por los vecinos al anterior gobierno municipal y que necesitaba respuesta», afirmó.

Además, estas obras han permitido descubrir una rotura en la traída de agua que ya se está reparando para evitar pérdidas y mejorar el servicio.

