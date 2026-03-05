Reparación de aceras en Soutelo de Montes

Aprovechando el buen tiempo el Concello de Forcarei está llevando a cabo mejoras en las aceras situadas en la entrada de Soutelo de Montes. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, explicó que se trataba de una zona muy deteriorada y que estas obras permitirán mejorar la seguridad para los peatones. «Es una queja que ya fue trasladada hace más de un año por los vecinos al anterior gobierno municipal y que necesitaba respuesta», afirmó.

Además, estas obras han permitido descubrir una rotura en la traída de agua que ya se está reparando para evitar pérdidas y mejorar el servicio.