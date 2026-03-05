Moción plenaria
Piden usar el antiguo juzgado como centro intergeneracional
El PSOE lo considera el espacio ideal por su céntrico emplazamiento y su fácil acceso
Redacción
El PSOE de A Estrada ha presentado una moción para recuperar el antiguo juzgado número 1 como centro intergenacional. Desde el partido socialista destacaron su posición céntrica en la villa y el fácil acceso que tiene.
Señalan además que la instalación vacía de este juzgado puede pasar a patrimonio municipal de forma gratuita de acuerdo con el art. 35 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre , de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia. «Esta es una oportunidad patrimonial única de incorporar un edificio al demanio municipal otorgándole un uso que responda a una de las necesidades actuales de los vecinos y vecinas de A Estrada, la necesidad de espacios donde se haga comunidad», afimaron desde el PSOE.
Piden además que el Concello de A Estrada confeccione un programa diversificado que incluya actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas adaptadas a las diferentes necesidades e intereses de cada grupo de edad.
