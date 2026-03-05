Seguridad vial
Pichel califica de «chapuza» la gestión de Cachafeiro
Redacción
La portavoz del partido socialista de Forcarei, Verónica Pichel, critica duramente a la alcaldesa del PP y diputada de Infraestruturas Públicas de la Diputación de Pontevedra, Belén Cachafeiro, por «xustificar cambios na regulación de tráfico baseándose nun simple correo electrónico en lugar dun informe técnico rigoroso». Pichel denuncia que se sustituyó el ciclo completo del semáforo de la PO-534 por el amarillo intermitente por «comodidade, ignorando estudos de tráfico ou normativas de seguridade viaria». El comunicado califica la gestión de «chambonada» y exige profesionalidad «ante unha decisión que afecta á seguridade dos veciños de Forcarei». Subraya que estos y la responsabilidad del cargo «requiren informes serios». n
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»