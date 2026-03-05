Pichel califica de «chapuza» la gestión de Cachafeiro

La portavoz del partido socialista de Forcarei, Verónica Pichel, critica duramente a la alcaldesa del PP y diputada de Infraestruturas Públicas de la Diputación de Pontevedra, Belén Cachafeiro, por «xustificar cambios na regulación de tráfico baseándose nun simple correo electrónico en lugar dun informe técnico rigoroso». Pichel denuncia que se sustituyó el ciclo completo del semáforo de la PO-534 por el amarillo intermitente por «comodidade, ignorando estudos de tráfico ou normativas de seguridade viaria». El comunicado califica la gestión de «chambonada» y exige profesionalidad «ante unha decisión que afecta á seguridade dos veciños de Forcarei». Subraya que estos y la responsabilidad del cargo «requiren informes serios». n