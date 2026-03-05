Nuevas marquesinas junto al Concello

El Concello de A Estrada instala nuevas marquesinas en la Avenida Benito Vigo para absorber el aumento de escolares y usuarios desplazados por las obras de la Praza de Galicia. Esta actuación se suma a las cinco unidades ya colocadas en la zona de los institutos y a otras previstas, como la de la Carballeira da Sagrada, en Codeseda.