Nuevas marquesinas junto al Concello

El Concello de A Estrada instala nuevas marquesinas en la Avenida Benito Vigo para absorber el aumento de escolares y usuarios desplazados por las obras de la Praza de Galicia. Esta actuación se suma a las cinco unidades ya colocadas en la zona de los institutos y a otras previstas, como la de la Carballeira da Sagrada, en Codeseda.

