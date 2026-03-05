El Museo de Aeronáutica se implicará en los actos del centenario de Loriga

El alcalde de Lalín, José Crespo, mantuvo una reunión con el coronel Félix Manjón Martín, director del Museo de Aeronáutica y Astronáutica, situado en la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid), en el marco de los trabajos de preparación de los actos conmemorativos relacionados con el centenerario del Raid Madrid Manila y con la muerte de la figura del piloto Joaquín Loriga Taboada.

El encuentro se celebró en el contexto de la preparación de los actos que Lalín prevé desarrollar con motivo del centenario del raid Madrid–Manila y del fallecimiento del aviador, efemérides que se conmemorarán este y el próximo año. El regidordestacó la receptividad y el ambiente de cordialidad mantenido con el coronel Manjón Martín, y la buena disposición del museo para colaborar en las actividades previstas alrededor de esta conmemoración histórica. Una reunión gestionada y preparada por el lalinense Manuel Guerrero, gran aficionado al mundo de la aeronáutica, quien está colaborando en la programación de los eventos, acercando su conocimiento como experto en la materia.

La agenda del alcalde continuará hoy con un encuentro con responsables del Ejército del Aire y del Espacio para recabar el apoyo y la participación de este departamento militar en los actos del centenario.Mantendrá un encuentro con el general del Aire Francisco Braco Carbó, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), en una toma de contacto que tendrá lugar en el Senado, coincidiendo con un acto en el que participará esta autoridad militar.Crespo trasladará la propuesta de que el Ejército del Aire tenga una presencia destacada en los actos de homenaje a Loriga.