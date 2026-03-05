La "Flaquita" de Argentinos Burguer, finalista del Campeonato de España de Hamburguesas

Argentinos Burguer ha demostrado a lo largo de muchas décadas su "arte" a la hora de preparar hamburguesas. En los últimos años sin embargo, esa habilidad ha sido también reonocida oficialmnete gracias al Campeonato de España de Hamburguesas. El establecimiento dirigido por Gonzalo Pose se llevó el primer puesto en 2024 con su "Old School" y el año pasado fue elegida como la mejor de Galicia con su "Madrineta". Este año, Pose y los suyos volverán a la final, aunque esta vez no con "Tribeca", su propuesta en su local de Argentinos Burguer de A Estrada, sino con la "Flaquita", su creación especial para su nuevo local en Santiago, Flaco. Esta hamburguesa ha sido seleccionada entre los 15 finalistas de esta VI edición del Campeonato de España de Hamburguesas, junto a propuestas llegadas de País Vasco, Madrid, Baleares o Asturias. No será la única gallega en esta final, ya que también ha sido seleccionada la "SaboRosa", una burguer de Bágoa Gastrobar de Ourense. Pose se desplazará el próximo martes hasta Madrid, donde tendrá que preparar la "Flaquita" para la gran final. "A veces ser fiel a uno mismo tiene recompensa. Yo no voy con modas. Nunca le he echado Cheddar, ni Kit Kat, ni crema de Lotus, ni cosas de esas que se hacen ahora. Hago nuestras hamburguesas con un criterio propio y un sentido. A veces es bueno ir contracorriente", manifestó tras conocer que estará en la gran final.