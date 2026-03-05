+Escénicas ofrece en Silleda «Marcho que teño que marchar»

El circuito provincial de teatro recala este sábado en Silleda con la pieza «Marcho que teño que marchar», de la compañía Inventi Teatro. La función comenzará a las 19.00 horas en el salón parroquial Santa Eulalia.

La pieza es una sesión de cuentos y un espacio para la reflexión sobre los roles y la desigualdad de género. La protagonista relata su día a día entre canciones, coplasy conjuros.