Innovación energética
Enerxétika mostrará en Silleda los proyectos más disruptivos de renovables
Reunirá del 25 al 27 de marzo iniciativas innovadoras en sostenibilidad y eficiencia
Redacción
Enerxétika celebrará del 25 al 27 de marzo su quinta edición en la Feira Internacional de Galicia, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro del sector de la energía. Volverá a contar con el Salón de Innovación Enerxétika (SIE), para destacar proyectos novedosos vinculados a la sostenibilidad, la eficiencia energética y las energías renovables.
Las iniciativas que formarán parte de esta área serán escogidas entre todas las propuestas recibidas mediante la evaluación de un jurado independiente integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito energético gallego. La coordinación de este proceso correrá a cargo del Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal).
Profesional y académica
El SIE se estructura en dos secciones diferenciadas: una profesional y otra académica. En la primera podrán participar empresas y entidades, públicas o privadas, tanto expositoras como no expositoras de la feria –en este último caso con coste de inscripción–. La segunda sección está dirigida a estudiantes de escuelas universitarias, centros de formación profesional y otras instituciones educativas, con participación gratuita.
Cada empresa o entidad podrá presentar más de un proyecto, que, en caso de ser seleccionado, se mostrará en el salón mediante paneles con información e imágenes, lo que permitirá dar visibilidad a las propuestas ante el público profesional que acude al certamen. Para optar a este espacio, los proyectos deberán estar en funcionamiento o tener posibilidades reales de aplicación Las condiciones de participación pueden consultarse en la web www.enerxetika.com.
El certamen volverá así a situar la innovación tecnológica y la transición energética en el centro del debate del sector, reuniendo en Silleda a empresas, instituciones y profesionales vinculados a las energías limpias.
