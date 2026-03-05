La Emusi se muda a la Fundación do Campo Galego para su reforma

El Concello de Silleda trasladará provisionalmente la Escola Municipal de Música (Emusi) a las instalaciones de la Fundación do Campo Galego mientras se ejecutan las obras de rehabilitación integral del centro cultural. La medida permitirá mantener la actividad docente y musical con normalidad durante el tiempo que duren los trabajos. La obra cuenta con un presupuesto de 890.185 euros y su proceso de licitación, que recibió ofertas de tres empresas, se resolverá próximamente.

El edificio situado en el recinto ferial de la Semana Verde «é o mellor posible desde o punto de vista da seguridade e da funcionalidade, xa que permite manter toda a actividade docente e musical sen riscos para o alumnado nin para o profesorado», destaca la alcaldesa, Paula Fernández Pena. El espacio habilitado incluye el auditorio principal para los ensayos de las tres formaciones del centro –banda infantil, juvenil y absoluta–, además del vestíbulo, los 276 m2 de la cafetería, que se utilizarán como área de tránsito y organización, y varias aulas para clases individuales y colectivas. A estas dependencias se suman seis salas de diferentes dimensiones: dos de 135 m2 y cuatro de 54, 36, 33 y 32; también dispondrá de dos camerinos, que se emplearán como aulas individuales, así como de servicios higiénicos y de itinerarios accesibles.

El Concello firmará un convenio de alquiler temporal con la Fundación do Campo Galego por doce meses, con un coste de 10.000 euros. La alcaldesa subraya que las obras «van supoñer inevitablemente incomodidades durante varios meses, pero son absolutamente necesarias para mellorar a accesibilidade, a seguridade e as condicións do centro».

Pena agradeció la colaboración de las entidades implicadas para hacer posible el traslado provisional. «Tomar decisións coma esta non sempre é doado, pero é unha mostra de responsabilidade e planificación, pensando no benestar das familias, do alumnado e no futuro da Escola», remarcó.