Educación digital
Diez centros educativos de Deza y A Estrada, en «huella en línea segura»
Participan en talleres sobre identidad digital, privacidad y uso responsable de redes sociales
Redacción
Un total de diez centros de A Estrada, Lalín, Silleda y Vila de Cruces participan este curso en los talleres del programa ‘Iniciación segura á pegada dixital’, con siete sesiones previstas en la zona para reforzar el uso responsable y seguro de las redes sociales entre el alumnado.
La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, asistió este miércoles a una de las actividades, celebrada en el IES Manuel García Barros (A Estrada). Los talleres están dirigidos a estudiantes de 2º, 3º y 4º de ESO y de FP Básica, y son impartidos por especialistas de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica (Amtega), con contenidos sobre identidad digital, privacidad y prevención de riesgos en internet.
La iniciativa se enmarca en el ‘Plan integral de benestar dixital’ de la Xunta, que incluye medio centenar de medidas. En el conjunto de Galicia participan este curso 250 centros; en la zona, lo hacen los institutos Avelina Valladares, Manuel García Barros y Plurilingüe Antón Losada Diéguez, en A Estrada; Laxeiro y Ramón Mª Aller Ulloa, en Lalín; y Marco do Camballón, en Vila de Cruces;y en el centro privado Plurilingüe María Inmaculada, de Silleda.
