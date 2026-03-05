El día que A Estrada tuvo 95 alcaldes

Alumnos de los colegios NS Lourdes y Figueiroa realizaron ayer por la mañana sendas visitas al consistorio estradense para conocer de cerca cómo funciona la administración más cercana a los vecinos. Los dos centros fueron recibidos y acompañados durante toda su estancia por el alcalde, Gonzalo Louzao, que ejerció de guía sobre el funcionamiento del Concello y presidió dos sesiones plenarias en las que los estudiantes se convirtieron en concejales y concejalas.

A las 10.30 horas llegaron a la sede del Concello de A Estrada los estudiantes del NS Lourdes, un total de 39 niños y niñas pertenecientes a los diferentes cursos de Educación Infantil. Louzao los recibió en la Praza da Constitución y los acompañó hasta el salón de plenos, donde los invitó a ocupar los asientos para realizar las peticiones que considerasen más importantes para el municipio en el que crecen y de las que fue tomando buena nota.

Lucas, orgulloso dueño de cuatro gatos y otros tantos perros, pidió «más casas para los gatos». Olivia le solicitó al alcalde más columpios para el parque de la Praza do Mercado y Aina hizo extensiva esta petición al recinto de la playa fluvial de Liñares. Dani y Kilian demandaron un camino escolar por la Rúa do Cruceiro y otros alumnos pidieron más iluminación para vías como la Rúa San Paio. Tras pasar por el sillón de la Alcaldía y saludar desde el balcón, el grupo disfrutó de la merienda en la alameda. Cada uno llevó como recuerdo un ejemplar de Un porquiño polo San Martiño, Premio Alberte Quiñoi 2025 de Álbum Ilustrado.

Al filo de las 12.00 horas, 56 alumnos de tercero de Primaria del CEIP Figueiroa llegaron al consistorio, recibidos también por el jefe del ejecutivo local. Gonzalo Louzao abrió el pleno infantil explicándoles la importancia del Concello como la administración más próxima y detalló las funciones de un concejal y del pleno como máximo órgano municipal. Consciente de que entre los ediles por un día podía estar la futura alcaldesa o alcalde de A Estrada, los invitó a cumplir con su cometido de hacer propuestas al regidor.

Esta vez los pequeños concejales optaron más por el formato pregunta, interesándose por el número de trabajadores del Concello, las funciones del alcalde o las dificultades de ostentar la Alcaldía.

El alcalde sorprendió a los estudiantes al señalar que el Concello de A Estrada tiene 51 parroquias y casi medio millar de aldeas. «¡Yo pensé que serían 10 parroquias!», confesó una alumna. «O máis difícil e chegar a todos os sitios, porque somos 51 parroquias e 20.000 persoas. Aquí cada día é distinto. O que temos que entender é que as cousas non sempre se dan feito, pero hai que seren honrado coa xente», remarcó el mandatario. El pleno entró también en detalles de obras como la reforma de la Praza de Galicia o el campo de fútbol Manuel Regueiro. En el apartado de peticiones hubo para todos los gustos. Se requirió un parque cubierto, un carril bici, unas pistas de patinaje, más zonas verdes o el arreglo de la carretera de Paradela, entre otras cosas.

Las visitas contaron con la participación puntual de los concejales Óscar Durán y Anxos Pais. Desde el Concello se recuerda que los centros interesados en realizar estas visitas solo tienen que contactar con el departamento de Alcaldía para coordinarlas.