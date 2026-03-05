Cultura
Curso sobre educación en la Casa das Letras
La Casa das Letras acogió ayer el programa Universitario de Mayores de la USC «Camiños de coñecemento e experiencia», un proyecto que acerca la formación universitaria a mayores de 50 años. Ayer, el estradense Marcos Pequeño impartió su sesión de Pedagogía, educación y desarrollo, centrado en la educación en la actualidad.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»