Curso alimentario en Gastroteca Lalinense
La Gastroteca Lalinense, situada en la tienda que Embutidos Lalinense tiene en Agruchave, acogerá el sábado un seminario sobre alimentación. Impartido por Patricia Galego, abordará qué alimentos nos pueden ayudar a sentirnos mejor y ganar vitalidad. Cuesta 10 euros por persona y las inscripciones se pueden formalizar en las tiendas de la empresa o en comunicacion@embutidoslalinense.com.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»