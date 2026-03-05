Curso alimentario en Gastroteca Lalinense

La Gastroteca Lalinense, situada en la tienda que Embutidos Lalinense tiene en Agruchave, acogerá el sábado un seminario sobre alimentación. Impartido por Patricia Galego, abordará qué alimentos nos pueden ayudar a sentirnos mejor y ganar vitalidad. Cuesta 10 euros por persona y las inscripciones se pueden formalizar en las tiendas de la empresa o en comunicacion@embutidoslalinense.com.