Obras
Cruces adjudica la humanización de tres calles por 912.000 euros
REDACCIÓN
Vila de Cruces
El Concello de Vila de Cruces adjudica a la empresa Martínez Montes e Hijos SL la humanización y renovación urbana de las calles Neira Vilas, Sergio Iglesias y Travesía Vázquez número 5. La empresa de Teo acometerá estos trabajos por 912.340 euros , que son 400 euros por debajo del importe base de licitación.
El contrato entró en vigor este miércoles y la adjudicataria dispone de 8 meses para ejecutar los trabajos. En la actualidad, las aceras de estas tres calles son de escasa anchura y en en el caso de la citada Travesía están elevadas ligeramente respecto a la vía de circulación, por lo que dificultan la accesibilidad. En otras calles ya humanizadas la plataforma única eliminó ya estos desniveles.
