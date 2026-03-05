Cocido y bingo en Ribela este domingo 8

Este domingo 8, Ribela celebra un Cocibingo en la escuela de la parroquia, en Carracedo. La cita será a partir de las 13.30 horas donde se podrá degustar el cocido, con un menú de 30 euros, al que seguirá un bingo a partir de las 17.00 horas. Los niños menores de 10 años podrán comer gratis.