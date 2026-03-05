Cerdedo tendrá ambulancia

Tras muchos años de movilizaciones sociales y políticas, Terra de Montes contará con una ambulancia del 061 para atender las urgencias sanitarias que se registren en la zona. La nueva base estará ubicada en el PAC de Cerdedo y desde allí abarcará un amplio territorio que incluye el propio concello de Cerdedo y el vecino Forcarei, además de zonas de Cotobade y Campo Lameiro, sin descartar zonas limítrofes con el Concello de A Estrada como Sabucedo. Según fuentes consultadas por esta Redacción, esta nueva ambulancia se incluirá en el nuevo concurso de transporte sanitario terrestre, que está previsto llevar a cabo en el mes de junio. Si todo va bien, Terra de Montes podrá disponer de esta nuevo servicio dotacional a lo largo del próximo verano.

Cabe recordar que se trata de una noticia largamente esperada en la zona de Forcarei y Cerdedo, donde colectivos vecinales como la «Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública» denunciaron en numerosas ocasiones que en la zona no se estaban cumpliendo los tiempos de respuesta adecuados en un servicio de emergencias esencial. Los vecinos apuntaban a que esta demora se debía a la escasez de medios del 061.

Las urgencias sanitarias en la zona las debe atender el servicio municipal de A Estrada, que cubre sin embargo mucho territorio –Cerdedo, Forcarei, Caldas y A Estrada–, por lo que en muchos casos está ocupada y se debe aguardar por otra que se desplaza desde Pontevedra. Esto implica un lago trayecto hasta el lugar de la urgencia, especialmente si tienen que acudir a zonas rurales alejadas.

Desde el colectivo recordaron en alguno de sus comunicados que la zona en cuestión recibe entre 900 y 1.000 traslados de personas en ambulancia al año, una cifra que consideraban más que suficiente para contar con este servicio sanitario motorizado.

Las demandas y manifestaciones vecinales no encontraron la respuesta aguardada por parte de la Xunta sumándose a las peticiones de soportes similares que llegaban de otros municipios de Galicia. Esta petición vecinal dio sin embargo un paso importante en los últimos meses después de que el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, se pusiese al frente de las reclamaciones. Por su mediación llegó la primera noticia que dejaba entrever un final feliz. Fue a comienzos de noviembre del año pasado, tras una reunión con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien se comprometía a «analizar la inclusión de este servicio en el nuevo contrato del 061 del área de Pontevedra y O Salnés».

«Los vecinos y vecinas deben tener los mismos derechos sanitarios y garantías que cualquier otro municipio de la provincia», reiteró Cubela tras la reunión. Solo unas semanas después, Cubela se reunía con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la misma petición bajo el brazo. Las sensaciones de nuevo fueron buenas, aunque faltaba la confirmación oficial por parte de la Xunta.

Noticias relacionadas

A día de hoy esta no ha llegado todavía pero según ha podido saber esta Redacción ya está en marcha. Tras hacerse públicas las negociaciones de Cubela fueron muchos los municipios que llamaron a las mismas puertas para hacer la misma petición. Finalmente, serán dos las nuevas bases creadas por Sanidade, una para Terra de Montes y otra para el Barbanza. La previsión es que la ambulancia de Cerdedo atienda más de 1.000 urgencias al año.