Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Equipamientos públicos

El centro social de Carragoso se inaugura el próximo sábado 14

Vista actual del edificio, situado en la zona de A Trigueriza.

Vista actual del edificio, situado en la zona de A Trigueriza.

redacción

Lalín

El centro social de Carragoso-A Trigueiriza será inaugurado el próximo día 14 en un acto público fijado para las 19.00 horas. Está confirmada la presencia del presidente de la Deputación provincial, Luis López, y de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, además de representante del gobierno municipal.

Durante la inauguración, además de las intervenciones, habrá una degustación de productos de Lalín y una actuación musical con la que el Concello pretende celebrar la apertura «dun espazo chamado a converterse nun punto de encontro e de referencia para a veciñanza desta área da periferia lalinense».

Noticias relacionadas

El edificio polivalente supuso una inversión superior a los 800.000 euros, cofinanciado con aportaciones de Deputación, Xunta y fondos municipales. Cuenta con una sala central, cocina, aseos y espacios destinados al almacenamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents