Equipamientos públicos
El centro social de Carragoso se inaugura el próximo sábado 14
redacción
El centro social de Carragoso-A Trigueiriza será inaugurado el próximo día 14 en un acto público fijado para las 19.00 horas. Está confirmada la presencia del presidente de la Deputación provincial, Luis López, y de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, además de representante del gobierno municipal.
Durante la inauguración, además de las intervenciones, habrá una degustación de productos de Lalín y una actuación musical con la que el Concello pretende celebrar la apertura «dun espazo chamado a converterse nun punto de encontro e de referencia para a veciñanza desta área da periferia lalinense».
El edificio polivalente supuso una inversión superior a los 800.000 euros, cofinanciado con aportaciones de Deputación, Xunta y fondos municipales. Cuenta con una sala central, cocina, aseos y espacios destinados al almacenamiento.
