Campaña de la Xunta contra el ciberacoso
El Espazo Xove de Lalín será uno de los que integran la red autonómica que acogerá una campaña sobre el ciberacoso. Se llevará a cabo el próximo día 18 a las 16.30 horas. La campaña, de la Consellería de Cultura, basa su eficacia en la implicación activa de las personas jóvenes en dinámicas que favorezcan el conocimiento de situaciones de riesgo y de ciberacoso, a la vez que se le aportan herramientas para saber cómo actuar si sufren directamente o reconocen a otras personas en estas situaciones.
