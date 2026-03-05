Aprendizaje en el mercado italiano

Los lalinenses Nicolás Pazos Sieiro, José Enrique Pérez Hernández y Manuel Alejandro Solís Iglesias, junto con el estradense Joâo Víctor Picallo Batista cogerán el sábado las maletas para pasar tres meses de Erasmus en la ciudad italiana de Catania. Allí realizarán prácticas en empresas relacionadas con sus estudios, dos de ellos de Administración e Finanzas, otro de Acondicionamento Físico y otro de Mantemento Electromecánico en el IES Laxeiro de Lalín.

Los cuatro reconocen que aprovecharán al máximo su estancia para, a pesar de las ligeras dificultades del idioma, disfrutar de una experiencia que sin duda recomiendan a otros alumnos. Ponen el acento en la oportunidad que tendrán para conocer el mercado y la empresa del país, al tiempo que adquirirán herramientas y aptitudes para el día a día lejos de sus familias y sus compañeros de aulas. Durante estos tres meses cada uno de ellos estará con una familia de acogida y, aunque al menos Manuel Alejandro Solís confiesa que echará de menos a su novia, son conscientes de que es una oportunidad que cuando el centro abrió esta posibilidad no dejaron escapar. Los estudiantes pasarán jornadas laborales en empresas de automatismos y domótica, un gimnasio y en una compañía discográfica que, en este último caso, mostrará a los jóvenes cómo se lleva a cabo la gestión administrativa de una empresa de estas características.

Los alumnos de Formación Profesional del instituto lalinense recurrieron a soportes y plataformas digitales como Duolingo para mejorar y reforzar sus conocimientos en la lengua, pero asimismo se informaron sobre las jornadas laborales de su lugar de destino temporal, que suelen extenderse entre las 8.00 y las 16.00 horas. Confiesan que no esperan grandes diferencias con respecto al mercado laboral español.

En los proyectos de movilidad del centro lalinense colaboran empresas como Autocares Presas o El Info, de Santiago de Compostela. La coordinación de los programas Erasmus del Laxeiro corre a cargo del profesor Alejandro Ferradás Alonso. Los jóvenes [uno repite experiencia] confían en aprovechar al máximo este período y regresar a casa con vivencias que guardarán para siempre.