Empleo
Agolada publica las bases para cubrir dos plazas de peón
REDACCIÓN
El Concello de Agolada publicó ayer en el BOP las bases y la convocatoria para constituir dos bolsas de trabajo con las que se cubrirá, de forma temporal, un puesto de operario de servicios múltiples y peón de obras y servicios y, por otro, un puesto de peón. La presentación de solicitudes puede realizarse desde hoy y durante 10 días hábiles.
Por otra parte, Agolada cierra el 20 de este mes el plazo de presentación de ofertas a la gestión y atención del Punto de Atención á Infancia, con un presupuesto base de 1732.095 euros (sin IVA), y el 16 cierra las ofertas a las mejoras de caminos en Bidueiros, Laxosa, Velpellós y Santa Comba (por 67.504 euros, también sin IVA). Los detalles pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado.
