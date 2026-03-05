Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agolada publica las bases para cubrir dos plazas de peón

REDACCIÓN

Agolada

El Concello de Agolada publicó ayer en el BOP las bases y la convocatoria para constituir dos bolsas de trabajo con las que se cubrirá, de forma temporal, un puesto de operario de servicios múltiples y peón de obras y servicios y, por otro, un puesto de peón. La presentación de solicitudes puede realizarse desde hoy y durante 10 días hábiles.

Por otra parte, Agolada cierra el 20 de este mes el plazo de presentación de ofertas a la gestión y atención del Punto de Atención á Infancia, con un presupuesto base de 1732.095 euros (sin IVA), y el 16 cierra las ofertas a las mejoras de caminos en Bidueiros, Laxosa, Velpellós y Santa Comba (por 67.504 euros, también sin IVA). Los detalles pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado.

