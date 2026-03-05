Las administraciones escucharán la solicitud por el legado de Wily

La Asociación de Amigos da Obra de Wily lanzó este martes un mensaje a las administraciones públicas: o se implicaban en la conservación y recuperación de la producción de este artista o corría peligro de preservarse este legado. Tanto Damián Paío, miembro del colectivo, como la hermana del artista, Cruz Taboada Ferradás, instaron a Concello de Lalín, Deputación de Pontevedra y Xunta a arrimar el hombro. Pues bien, consultadas estas tres entidades públicas su postura es en cierta medida coincidente. Así, muestran su disposición a colaborar en la medida de sus posibilidades, pero al tiempo advierten de que precisan una comunicación formal por parte de la asociación que por el momento no ha llegado.

Desde el gobierno lalinense su responsable del área de Cultura, Begoña Blanco, manifiesta que es favorable a sentarse con representantes de este colectivo para escuchar de primera mano sus necesidades, no obstante aduce que al consistorio no llegó ninguna propuesta.

«No caso que chegue, estudarase». Así responden desde la Consellería de Cultura a la comunicación pública de la Asociación de Amigos da Obra de Wily. El departamento de José López también corroboró que, tras haberlo contrastado, no había constancia de solicitud alguna. El organismo provincial que preside Luis López se posiciona en términos idénticos.

La asociación que vela por la protección del legado de Antonio Taboada cifra en cerca de un centenar de esculturas y una veintena de óleos las que tienen en custodia. Además de fondos para restaurar las piezas buscan espacios públicos para su exhibición.