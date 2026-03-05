30 años vistiendo al hombre estradense

Mosvi Moda alcanza este mes de marzo su 30 aniversario. Tres décadas después de abrir sus puertas, justo un 30 de marzo de 1996, el comercio de prendas de caballero fundado por Belén Mosteiro continúa activo en la Rúa Peregrina, consolidado como uno de los establecimientos veteranos del casco urbano estradense.

Sin embargo, la historia de Mosvi no comienza en un local. «Toda mi familia, ya desde mis abuelos, se dedicaban al mercado», explica Belén Mosteiro. «Mis padres recogieron el testigo y durante años compaginaron la venta ambulante por distintas localidades con una tienda en la calle Marín, que abría por las tardes. Por las mañanas tocaba mercado y por la tarde atendían en el bajo», recuerda ella.

En 1996 fue Belén quien decidió dar el paso y abrir su propio establecimiento en el local de las galerías comerciales que se sitúan justo enfrente de su actual comercio. «Los 30 años son desde que abrí yo allí esta tienda», precisa. El nombre, Mosvi, ya era conocido por la clientela habitual de sus padres, creado al unir los dos apellidos de sus progenitores, Mosteiro y Vicente, algo que facilitó los inicios. «La gente respondió muy bien, porque ya nos conocían del mercado y de la tienda que llevaban mis padres», señala.

Durante años mantuvo el negocio en las galerías hasta que, en 2019, se trasladó a su actual ubicación en el número 6 de la Rúa Peregrina. «Anteriormente en este local estaba la Joyería Cartimil, pero llevaba algunos años cerrado. Yo estaba buscando un espacio un poco más grande porque el anterior ya se me quedaba pequeño, y por suerte apareció este casi de casualidad», cuenta. La inauguración del traslado, por supuesto, no fue un día cualquiera. «Abrí el 30 de marzo de 1996 y cuando vine para aquí quise que fuese también el 30 de marzo. Así que preparamos todo para que coincidiera en ese mismo día, claro. Me hacía ilusión mantener la fecha», argumenta con una sonrisa.

El cambio de ubicación supuso un salto cualitativo. «Al ser un local más amplio, el cliente y yo estamos mucho más cómodos, hay más donde escoger y podemos almacenar más mercancía», explica. La fidelidad de la clientela se mantuvo tras el traslado, un aspecto que considera «clave para la supervivencia del comercio local».

Con su nacimiento en los años 90, Mosvi Moda fue testigo del cambio de estilos y tendencias, así como de la diversidad de clientela a lo largo de este periodo. «A Estrada no es solo el casco urbano. Históricamente, mucha gente, tanto del núcleo urbano como de las parroquias y clientes de fuera de A Estrada, de los alrededores, venía a comprar aquí y sigue viniendo», afirma. A eso se suma la herencia del mercado ambulante: «Seguimos teniendo clientela de Cambados, O Grove, Padrón… Ellos hacían mercado en esas zonas y la gente a veces venía a la tienda por la tarde. Muchos siguen viniendo de vez en cuando».

A lo largo de estas tres décadas, la crisis de 2007 y la pandemia fueron los momentos más delicados: «En la pandemia hubo un bajón, como en todos los sectores, pero poco a poco se fue recuperando». Uno de los factores determinantes para su negocio es el clima: «Dependemos totalmente del tiempo. Si viene malo, como estas semanas anteriores, no empezamos la campaña y se retrasa todo. Ahí viene el problema».

Caballeros con estilo juvenil

Durante este tiempo, Belén también fue testigo de cómo fue cambiando la forma de vestir del hombre estradense. Si bien Mosvi se especializa exclusivamente en ropa de caballero, el perfil del cliente no se ajusta solo a lo clásico. «Hoy en día la gente se viste mucho más juvenil, ahí sí que cambió la cosa. Antes, una persona de 50 años para arriba vestía muy clásico, con colores oscuros, y con el pantalón de tergal de toda la vida. Pero eso cambió totalmente, hoy tienen más oferta, más colores, y van más modernos», añade la propietaria.

Al mirar hacia atrás, Belén Mosteiro tiene claro que «la clave para seguir tras tantos años es tratar al cliente con mucho mimo y ayudarle a escoger. Yo peco mucho de insistir en que prueben otras cosas, y al final se dejan aconsejar». Ahora, enfocada en la campaña de primavera-verano, Mosvi seguirá cuidando de la moda local y a sus clientes.