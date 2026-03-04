Silleda
El vivero de empresas acoge una sesión sobre la inteligencia artificial
Redacción
Silleda retoma este miércoles el programa de digitalización para pequeñas y medianas empresas (pymes) así como para negocios locales. Esta formación se imparte en el Viveiro de Empresas del parque industrial Área 33. Esta tarde, a partir de las 19.30 horas y con asistencia presencial y gratuita, las personas interesadas pueden acudir a la sesión Deixa que a IA traballe por ti e poida axudarche no teu emprendemento. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del enlace de la página web del Concello. La jornada explicará cómo emplear la IA en cuestiones como tareas cotidianas y repetitivas; la creación de contenido para redes sociales, páginas web o campañas promocionales; la mejora de la comunicación con los clientes y, por último, la organización de ideas, la planificación de acciones o la optimización de procesos internos. La sesión quiere acercar a los usuarios la tecnología de la inteligencia artificial de una forma clara, útil y accesible, alejada de tecnicismos pero centrada en soluciones reales para los pequeños negocios y personas autónomas y emprendedoras.
El ejecutivo local de Silleda recuerda que este programa de digitalización se enmarca en la apuesta por «reforzar a competitividade do tecido empresarial local, facilitando formación e recursos que permitan avanzar cara a unha maior profesionalización e presenza dixital».
