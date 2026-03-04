Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda

El vivero de empresas acoge una sesión sobre la inteligencia artificial

Redacción

Silleda

Silleda retoma este miércoles el programa de digitalización para pequeñas y medianas empresas (pymes) así como para negocios locales. Esta formación se imparte en el Viveiro de Empresas del parque industrial Área 33. Esta tarde, a partir de las 19.30 horas y con asistencia presencial y gratuita, las personas interesadas pueden acudir a la sesión Deixa que a IA traballe por ti e poida axudarche no teu emprendemento. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del enlace de la página web del Concello. La jornada explicará cómo emplear la IA en cuestiones como tareas cotidianas y repetitivas; la creación de contenido para redes sociales, páginas web o campañas promocionales; la mejora de la comunicación con los clientes y, por último, la organización de ideas, la planificación de acciones o la optimización de procesos internos. La sesión quiere acercar a los usuarios la tecnología de la inteligencia artificial de una forma clara, útil y accesible, alejada de tecnicismos pero centrada en soluciones reales para los pequeños negocios y personas autónomas y emprendedoras.

El ejecutivo local de Silleda recuerda que este programa de digitalización se enmarca en la apuesta por «reforzar a competitividade do tecido empresarial local, facilitando formación e recursos que permitan avanzar cara a unha maior profesionalización e presenza dixital».

