Visita de hostelería y comercio a EmporcARTE

El Concello de Lalín invita a todos los hosteleros y comerciantes del municipio a participar en la visita que tendrá lugar el lunes 16, a las 13.00 horas, a la muestra colectiva XIV EmporcARTE, una exposición plenamente vinculada a la Feria do Cocido y que forma parte esencial de la programación cultural alrededor de esta celebración.

Señala que este proyecto es un ejemplo claro de como Lalín sabe unir arte y cocido alrededor de un símbolo común que los identifica. Al estar directamente ligada la esta cita gastronómica de referencia, la exposición tiene una especial conexión con los sectores de la hostelería y del comercio, que forman parte activa del dinamismo económico y social que genera la feria.

En esta XIV edición participan un total de 60 artistas, siendo una de las convocatorias con mayor participación de su historia. La muestra destaca por su diversidad estilística, de técnicas y formatos, con presencia de escultura, pintura, grabado, dibujo, técnicas mixtas y fotografía. Se combinan artistas consolidados de amplia trayectoria con creadores noveles y locales que exponen por primera vez La muestra está presidida por el colorido lienzo de José María Barreiro realizado con motivo del cartel del Cocido de este año.