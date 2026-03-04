Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderMuere Fernando ÓnegaProhibidas las mascotasSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Rodeiro aplaza el viaje a la Feira da Trofa

El Concello de Rodeiro cancela la excursión prevista para este sábado, día 7, a la Feira da Trofa, en Portugal. Anula el viaje por «unha enfermidade emerxente que está a afectar ao gando bovino», indica en su perfil de Facebook. Las personas inscritas recibirán de forma íntegra el importe que pagaron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents