El Plan Veo otorga hasta 100 euros en lentes a menores

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó este martes la óptica Coello de Forcarei para promocionar entre las familias el Plan Veo, una iniciativa estatal que facilita la compra de gafas y lentillas para menores de hasta 16 años. Durante su estancia, estuvo acompañado por el responsable del establecimiento, Francisco Coello, así como por representantes de la AMPA local.

Losada destacó el carácter pionero de este programa, que contempla una subvención de hasta 100 euros por beneficiario para la adquisición de monturas básicas con lentes graduadas, cambio de lentes o lentillas con solución de mantenimiento para un año. En la provincia de Pontevedra, cerca de 3.000 niños y niñas ya se han acogido a esta ayuda y alrededor de 200 ópticas se han adherido al plan.

El subdelegado animó a las familias a informarse y aprovechar esta medida, especialmente útil para aquellos hogares con mayores dificultades económicas. El trámite se realiza directamente en la óptica, presentando la receta y la tarjeta sanitaria del menor. El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y cuenta con una financiación estatal de casi 48 millones de euros.