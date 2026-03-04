El paro aumenta en 31 personas en febrero y solo se salva la industria

El paro subió en febrero en 31 personas respecto al pasado en las comarcas, hasta situarse en 2.320 desocupados. El sector servicios sigue concentrando la mayor parte del desempleo, con 1.544 inscritos (dos de cada tres), por delante de industria (305) y construcción (149). En la comparación mensual, el incremento se explica sobre todo por el aumento del colectivo sin empleo anterior que, con una quincena, más alcanza ya los 207 vecinos que no todavía no han trabajado en su vida. La construcción incrementa en nueve sus demandantes, mientras industria recorta dos y en el agro son tres desocupados más.

Por ámbitos, Deza suma 1.435 parados, 12 más, mientras Tabeirós–Terra de Montes alcanza 885, con 19 a mayores A Estrada lidera el repunte mensual: 759 parados, 22 más que en enero. El aumento se concentra principalmente en servicios y construcción. En Lalín, el paro sube hasta 841, con 10 desempleados más que el mes anterior. El avance se apoya sobre todo en el incremento de agricultura y del colectivo sin empleo anterior, mientras servicios retrocede. Vila de Cruces registra también una subida, con 152 parados (siete más). Rodeiro alcanza 58 tras ganar dos y Cerdedo se sitúa en 40, que son cuatro a mayores. En el lado contrario, Silleda y Forcarei son los municipios donde más baja el paro. En Trasdeza cae a 282 (-7) y en Forcarei a 86 (-7). En Agolada y Dozón la cifra se mantiene estable, con 76 y 26 parados.

La radiografía por edad confirma que el desempleo es mayoritariamente adulto: 2.230 tienen más de 25 años (el 96%) frente a 90 menores de 25 (3,9%). Por sexos, el paro mantiene un claro predominio femenino: 1.377 mujeres frente a 943 hombres. Entre los menores de 25, la diferencia se estrecha (47 hombres y 43 mujeres), mientras que a partir de los 25 el peso femenino se dispara, con 1.334 mujeres por 896 hombres.

En Deza, los menores de 25 suman 54 (el 3,8% del total), repartidos por igual (27) entre hombres y mujeres. En cambio, el grupo de mayores de 25 concentra 1.381 desempleados y ahí la brecha es mucho más acusada: 825 mujeres frente a 556 hombres. En términos globales, la comarca contabiliza 852 mujeres (casi el 60%) y 583 hombres. En Tabeirós–Terra de Montes el colectivo menor de 25 asciende a 36 (el 4,%), con 20 hombres y 16 mujeres. Entre los mayores de 25, la cifra sube a 849, con 509 féminas y 340 varones. En total, esta zona suma 525 mujeres y 360 hombres sin trabajo.

Altas de empresas

Por otro lado, durante febrero se crearon nueve sociedades mercantiles, con el siguientes desglose: Lalín (4), Silleda (1), Agolada (1) y A Estrada (3). Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del pasado mes.