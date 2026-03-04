Luto en Lalín por Fernando Ónega, hijo adoptivo de la villa

El Concello de Lalín declaró la jornada de hoy miércoles como día de luto oficial por la muerte de Fernando Ónega López, ocurrido este martes. Las banderas ondearán la media asta en todos los edificios públicos y se suspenden los actos oficiales. El alcalde José Crespo manifestó las condolencias a la familia en este decreto. Crespo indicó que la muerte del periodista "deixa en Galicia e tamén en Lalín unha fonda tristura polo pasamento de Fernando Ónega, unha das voces máis destacadas do xornalismo en España e unha figura especialmente querida na capital de Deza pola súa estreita vinculación coa vila”. El mandatario trasladó en el nombre de todo los vecinos el pesar por el fallecimiento del periodista y destacó su contribución constante a la proyección de Lalín dentro y fuera de Galicia. "Como alcalde, quero trasladar no nome de toda a veciñanza o noso pesar e o noso agradecemento sincero por todo o que ten feito por Lalín, que foi moito" señaló. Crespo recordó que Fernando Ónega fue pregonero y comendador de la Feria do Cocido, además de recibir en el año 2007 la distinción honorífica de Hijo Adoptivo de Lalín por su colaboración altruista en la promoción de la villa y de su principal fiesta gastronómica. "Fernando foi un embaixador incansable da nosa terra. Sempre levou o nome de Lalín co mesmo orgullo que o facía co de Mosteiro, o de Pol ou o de Galicia, defendendo a nosa identidade, a nosa tradición e a nosa Feira do Cocido como un dos grandes símbolos gastronómicos e culturais do país" destacó el regidor.

Banderas a media asta en el consistorio. / Cedida

Su trayectoria profesional sitúa, subraya el Concello, a Fernando Ónega como una figura clave del periodismo contemporáneo en España. Sin embargo, para Lalín fue también una voz que nunca olvidó sus raíces ni su relación con la villa. "Se houbera que elixir un embaixador de Lalín por España adiante, este sería Fernando Ónega”, afirmó el mandatario, quien subrayó que el periodista supo poner en valor a identidad y las tradiciones lalinenses a lo largo de décadas. Tras conocerse su fallecimiento, el Ayuntamiento declaró el 4 de marzo de 2026 como día de luto oficial, ordenando que las banderas ondeen la media asta en los edificios municipales y suspendiendo los actos oficiales previstos durante esa jornada. El alcalde trasladó también las condolencias de la corporación municipal y de todos los lalinenses a la familia de Fernando Ónega. "Lalín queda hoxe un pouco máis orfo, pero tamén máis agradecido por ter contado cunha persoa da súa talla humana e profesional como lalinense de adopción. O seu legado permanecerá na memoria colectiva desta vila que tanto quería e apreciaba", concluyó Crespo.