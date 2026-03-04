Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Vila llena aforo con su taller en A Estrada

Vila, este sábado.

La Asociación Cultural Bonsái A Estrada celebró este sábado un taller en el que consiguió completar aforo. El responsable de impartir la actividad formativa fue Luis Vila González, una autoridad en esta disciplina. Asimismo, este mostró a los asistentes alguno de los ejemplares de su colección personal.

