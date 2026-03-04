Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Losada realiza un simulacro de incendio

El Losada realiza un simulacro de incendio |

El Losada realiza un simulacro de incendio |

El IES Antón Losada Diéguez de A Estrada realizó este martes a las 12.00 horas un simulacro de incendio tras detectarse un supuesto fuego en los aseos, lo que activó el protocolo de evacuación recogido en su Plan de Autoprotección. El edificio quedó completamente desalojado en 2 minutos y 48 segundos, y el ejercicio finalizó diez minutos después de su inicio, una vez completada la supervisión correspondiente. Desde la dirección del centro subrayan que alumnado, profesorado y demás personal reciben formación previa para actuar ante emergencias.

