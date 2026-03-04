El legado de Wily clama «asilo»

La Asociación de Amigos da Obra de Wily ha lanzado un SOS a las administraciones públicas: o se implican con la conservación del legado del artista de Botos o parte de su producción acabará deteriorándose. Así lo indicaron ayer tanto Damián Paío como Cruz Taboada (hermana del polifacético creador) durante la presentación de la segunda edición de un concurso escultórico que lleva el nombre de Antonio Taboada.

Paío pidió auxilio a Xunta, Diputación provincial y Concello de Lalín. Proclamó que el legado de Wily solicita «asilo» e instó a estas administraciones a cooperar con el legado de Wily otorgándole espacios para su exhibición. Cruz Taboada indicó que el colectivo fue, con recursos propios, restaurando algunas obras, pero es incapaz de asumir la financiación necesaria para mantener por ejemplo piezas de gran formato tanto por su coste como por la complejidad que entraña. En el estudio de Wily [en junio se cumplirán 20 años de su fallecimiento] quedan en torno a un centenar de esculturas y entre su legado también existen 25 acuarelas o numerosos poemas manuscritos que la asociación valora recopilar en forma de edición. Algunas esculturas fueron distribuidas por centros educativos o edificios públicos como donaciones temporales. Para Cruz Taboada el paso del tiempo juega en contra de la conservación de las obras de arte y a pesar del insistió, esfuerzo de esta asociación es imposible abarcar una restauración de la totalidad de las piezas.

En lo que respecta a esta segunda edición del premio de escultura escolar, el certamen está orientado a estudiantes de cuarto de la ESO, bachiller y Formación Profesional de los institutos Ramón María Aller y Pintor Laxeiro, además del centro Scientia Lalín. Este año entra en la organización el establecimiento lalinense Nigraponte Espazo Cultural, donde se exhibirán las obras seleccionadas por un jurado compuesto por Aitana Iglesias, Olalla Garra, Armindo Salgueiro, Cruz Taboada y Paío. En palabras de la hermana de Wily, con este concurso se pretende acercar el arte a los jóvenes y que los escolares también conozcan la trayectoria artística de Wily.

Las bases establecen un primer premio dotado con 100 euros y cuatro accésit de 50 euros, además de diplomas para todos los participantes con obras seleccionadas. El año pasado fueron en torno a 40 los elegidos por el jurado. La técnica de las esculturas será libre y en cuanto al tamaño de las obras será de 30 centímetros de largo por 40 de alto y 20 de ancho. Javier Hita, propietario de Nigraponte, indicó que las creaciones seleccionadas se expondrán en este establecimiento de la calle Observatorio. El jurado visitará los centros participantes el próximo 15 de abril y la previsión de estreno de la colección de esculturas seleccionadas está previsto para el día 24 o el 25 de ese mes. Será ese día, además, cuando el jurado haga público su dictamen. Las normas del concurso también establecen que las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la organización, no obstante se valora que vayan a donarse a los centros educativos. Asimismo, los autores de las obras premiadas tendrán que ceder los derechos de su autoría para su difusión y reproducción gráfica según establece la legislación en materia de propiedad intelectual.

Javier Hita subrayó que la exposición en su negocio busca que el visitante no solo presencie obras de arte en un espacio físico sino que reúna las condiciones como un proyecto tanto visitable como interpretable. Considera que tanto él como Aitana Iglesias podrán aportar con sus conocimientos artísticos un grano de arena a este proyecto que, como se indicó desde la organización, busca reconocer el talento creativo y difundir el legado de Wily.