Lalín distingue a Meritxell Mejuto, Concepción Sánchez y Eva González Brea

Meritxell Mejuto Fernández, María Concepción Sánchez Fernández y María Eva González Brea resultaron ganadoras del XX Premio ás Mulleres Maruja Gutiérrez, promovido por el Concello de Lalín, con motivo de 8 de Marzo y dirigido a visibilizar y distinguir la profesionalidad, la capacidad de iniciativa empresarial y la trayectoria personal y profesional de las mujeres del municipio.

Este premio nace con la finalidad de difundir las aportaciones de las mujeres lalinenses a la sociedad, promoviendo la transformación de estereotipos sexistas y rompiendo con las situaciones de discriminación por razón de género, así como para estimular y reconocer el esfuerzo y la trayectoria de mujeres que están desarrollando una labor importante y relevante en el ámbito de la igualdad de oportunidades a fin de que sirva de ejemplo para toda la sociedad, especialmente para las nuevas generaciones de mujeres. Los galardones serán entregados en un acto público que tendrá lugar el sábado, a las 18.30 horas, en el vestíbulo de la casa consistorial, que se enmarca en las actividades del ayuntamiento organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las candidaturas fueron valoradas por un jurado nombrado al efecto formado por concejales, personal técnico de diferentes áreas municipales y por representantes del tejido asociativo y empresarial de Lalín, presidido por el concejal de Igualdade y cuya secretaría fue desempeñada por la agente de Igualdad. Meritxell Mejuto Fernández, por la empresa Meri Mejuto Beauty Lounge recibirá el premio en la categoría de Xove Empresaria. El jurado acordó también otorgar el galardón en el apartado toda una vida a Concepción Sánchez Fernández, científica-directora del Instituto de Investigaciones Agrobiolóxicas de Galicia y a Eva González Brea, presidenta de la Asociación Piares, en la categoría de trayectoria de Mulleres en movemento.

Meritxell Mejuto Creó su propio salón de belleza en 2025 (en la calle Pintor Laxeiro cumpliendo así un sueño personal y poniendo en marcha su propio negocio con mucha ilusión y esfuerzo. Gran trabajadora, dedica entre 10 y 12 horas diarias a su trabajo. Su salón de belleza se convirtió no solo en un espacio para cuidar las manos, sino también la autoestima y la confianza de sentirse en la casa, fruto del trabajo hecho con dedicación, amor y pasión. Con este premio no solo se reconoce una iniciativa emprendedora, sino el coraje y el amor por lo que se hace.

Natural de Barcia, Concepción Sánchez es un ejemplo de excelencia científica, liderazgo y compromiso social. Doctora en Biología por la USC a en 1991, inició su camino investigador en un momento en el que la presencia femenina en la ciencia era aun más limitada que en la actualidad. Su vocación y talento la llevaron a cruzar el Atlántico cómo becaria postdoctoral en el Departamento de Horticultura de la Universidad de Minnesota (EEUU) ampliando horizontes e incorporando una visión internacional a su carrera. De regreso a Galicia, continuó su etapa postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Agrobiolóxicas de Galicia (IIAG), consolidando una línea de investigación propia y comprometida con el desarrollo científico en su territorio.

En 1999 accedió a la plaza de científica titular del CSIC, iniciando una etapa de estabilidad que situaría como una de las referentes de la biotecnología de especies leñosas. Su investigación se centró en la micropropagación, en la regeneración in vitro y en la conservación de recursos fitogenéticos, desarrollando técnicas pioneras aplicables a especies forestales de gran valor ecológico y económico como el castaño, el roble o el pino.

Participó en 30 proyectos y contratos de investigación, siendo investigadora principal en 10 de ellos, y cuenta con 60 publicaciones científicas en revistas y volúmenes especializados y presentó más de 120 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Entre 2008 y 2017 fue vicedirectora del IIAG, asumiendo responsabilidades de gestión y coordinación científica. Desde 2017 ejerce cómo directora del Instituto de Investigaciones Agrobiolóxicas de Galicia.

Eva González Brea está al frente de lana Ganadería Cambote, explotación ubicada en Anzo, de la que es gerente y titular. Tras completar sus estudios en Relaciones Laborales en la USC se especializó en Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos, formación que complementa con su experiencia práctica en el ámbito agroganadero y empresarial. Edil entre 2011 y 2015, fue una de las impulsoras, como de la declaración de la Romería do Corpiño como Festa de Interés Turístico de Galicia.

Forma parte de la comisión de fiestas de su parroquia, es tesorera de la Asociación San Xoán de Anzo y participa en foros del sector agroganadero, donde defiende el papel de las mujeres en el rural y como empresarias, contribuyendo a visibilizar su liderazgo y su capacidad de gestión. Es presidenta de la asociación Piares, iniciativa impulsada para y fortalecer el papel de la mujer rural. Eva fue madre sola, criando y sacando adelante con esfuerzo y determinación a su hijo, que ya un adolescente.