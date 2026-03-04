Un informe de Meteogalicia avala la calidad del aire en el casco de Lalín

El «Informe da calidade do aire de Galicia 2024», que publicó Meteogalicia en noviembre pasado, analiza la presencia de contaminantes como dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión y ozono troposférico en el aire de 15 localizaciones. Una de ellas es el casco urbano de Lalín, cuyos resultados están por debajo de los umbrales inferiores de contaminación.

Comencemos por el dióxido de azufre (SO2), que se forma durante la combustión de petróleo, carbón o diésel, ya sea en las industrias, en las centrales eléctricas o en el transporte. El valor máximo diario que marca Medio Ambiente es de 125 microgramos por metro cúbico (µg/m³ o ug/m³), y esta proporción solo puede excederse en 3 jornadas al año. Ninguna de las estaciones de la comunidad superó la cifra, y en Lalín el valor más alto fue de 11 µg/m³. Hay, también, un límite horario, de 350 microgramos por metro cúbico y que en el caso lalinense se quedó en los 12. En zonas cercanas a áreas industriales, como Coia, en Vigo, o A Grela, en A Coruña, los topes diarios llegaron a 16 y 25, respectivamente. La media anual de dióxido de azufre en Lalín está en los 3,6 microgramos, muy por debajo del valor crítico de los 20.

El dióxido de nitrógeno es otro contaminante primario, originado en la combustión de los vehículos de diésel, así como en la calefacción doméstica o en las centrales termoeléctricas. Aquí Meteogalicia emplea un tope anual de 40 µg/m³, del que Lalín queda muy por debajo, con 2,2, una cifra que supera levemente a los 1,9 de la estación lucense de O Saviñao y que es casi la décima parte de los 20 que marca el polígono industrial coruñés de A Grela. El informe indica que ninguna de las estaciones de calidad del aire, incluso las urbanas y con tráfico rodado considerable, rebasó esa barrera de los 40 microgramos. Pero permite, por ejemplo, que un enclave sobrepase hasta en 18 ocasiones el valor límite horario de 200 microgramos por metro cúbico. En esta medición el aire de Lalín está lejos de contaminarse, pues el valor mas alto en una medición por horas fue de 44.

Pulmones y corazón

Esa media anual de 2,2 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno asegura la protección de salud humana, pues para que la calidad del aire se califique como buena el tope está en 26, quizá una cifra bastante permisiva teniendo en cuenta los datos de A Grela o de Coia. El dióxido de nitrógeno puede irritar las vías respiratorias y reduce la resistencia a infecciones, amén de causar bronquitis y pulmonía. La bronquitis y la traqueitis también tienen detrás al dióxido de azufre, que a veces agrava enfermedades respiratorias o cardiovasculares ya existentes.

De empeorar las dolencias de pulmones y de corazón también se encargan el ozono troposférico y las partículas en suspensión. El ozono troposférico es un contaminante secundario que se origina en la superficie terrestre por las reacciones fotoquímicas entre compuestos orgánicos volátiles y el óxido de nitrógeno. Meteogalicia indica que Lalín, en 8 días de 2024, rozó el umbral de activación por contaminación, cifrado en 120 microgramos por metro cúbico. Si se llegase a los 180 habría que informar a la población, y con 240 ya hay que alertar a los ciudadanos del mal aire. Para Ecologistas en Acción, debe emplearse el umbral de la Organización Mundial de la Salud, que rebaja la proporción a 100 microgramos por metro cúbico. Si tomamos esta relación, entonces hubo 13 días con el aire contaminado de O3. Una zona puede superar hasta en 25 días por cada año, en un plazo de 3 años, esos 120 microgramos por metro cúbico que emplea de referencia Meteogalicia.

Por último, las partículas en suspensión proceden del polvo del Sáhara, de incendios, de volcanes, de labores agrícolas o de construcción. Las PM10 tienen menos de 10 micras de diámetro y su media anual en Lalín fue de 7,4 (el límite está en 40), mientras que el máximo diario llegó a los 29 microgramos por metro cúbico (50). En el otro extremo está la estación de Torre de Hércules, en A Coruña, con un tope diario de 117 y una media anual de 27. Rebasó hasta 30 veces ese tope diario de 50 µg/m³ debido al aerosol marino. Sin esas partículas naturales, solo habría pasado el umbral dos veces.

En cuanto a las partículas en suspensión de 2,5 micras de diámetro (que al ser más pequeñas pueden pasar al torrente sanguíneo), la media anual máxima permitida es de 25 microgramos por metro cúbico, y Lalín tiene un promedio de 4,7. Ecologistas en Acción opta por un tope más bajo, de 20 µg/m³ , de modo que entonces la cabecera sobrepasaría el máximo en cinco días.