Homenajean a Teresa Prado, conductora de bus pionera en la zona de Cerdedo

La cerdedense María Teresa Prado Sueiro figura entre las cuatro mujeres que serán homenajeadas por el Concello de Cerdedo-Cotobade con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. El acto institucional, presentado por el alcalde Jorge Cubela, se celebrará el viernes 6 de marzo a las 18.00 horas en el Centro Cultural Antonio Fraguas, en Carballedo.

Junto a Prado Sueiro –que ejerció como conductora de autobús en la zona de Cerdedo, abriendo camino en un sector tradicionalmente masculinizado–, serán reconocidas Carmen Rodríguez Puente (1942), Manuela López Leiro (1955) y Urcesina Cabanelas Pérez (1934). Todas ellas representan trayectorias marcadas por el esfuerzo, el emprendimiento y el compromiso con la vida social y económica del municipio.

Noticias relacionadas

El evento contará con la participación de la Federación Provincial de Mulleres de Pontevedra (FEMUPO) y con la actuación musical de la pianista Andrea García González. Al finalizar, se ofrecerá un café a las personas asistentes y se entregará un detalle conmemorativo elaborado por la asociación EVA de Mulleres e Discapacidade.