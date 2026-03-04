8-M
Homenajean a Teresa Prado, conductora de bus pionera en la zona de Cerdedo
redacción
La cerdedense María Teresa Prado Sueiro figura entre las cuatro mujeres que serán homenajeadas por el Concello de Cerdedo-Cotobade con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. El acto institucional, presentado por el alcalde Jorge Cubela, se celebrará el viernes 6 de marzo a las 18.00 horas en el Centro Cultural Antonio Fraguas, en Carballedo.
Junto a Prado Sueiro –que ejerció como conductora de autobús en la zona de Cerdedo, abriendo camino en un sector tradicionalmente masculinizado–, serán reconocidas Carmen Rodríguez Puente (1942), Manuela López Leiro (1955) y Urcesina Cabanelas Pérez (1934). Todas ellas representan trayectorias marcadas por el esfuerzo, el emprendimiento y el compromiso con la vida social y económica del municipio.
El evento contará con la participación de la Federación Provincial de Mulleres de Pontevedra (FEMUPO) y con la actuación musical de la pianista Andrea García González. Al finalizar, se ofrecerá un café a las personas asistentes y se entregará un detalle conmemorativo elaborado por la asociación EVA de Mulleres e Discapacidade.
