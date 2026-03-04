Conciliación
Forno lamenta la lista de espera en las escuelas infantiles de la Xunta
redacción
El PSOE de Lalín reclama de nuevo una ampliación del número de plazas en las escuelas infantiles una vez que una veintena de bebés quedaron fuera en el último plazo de matrícula habilitado por la Xunta para los dos centros de la red Galiña Azul.
«Non é unha cuestión puntual, senón unha realidade que se repite curso tras curso e que non podemos normalizar», afirma su portavoz municipal, Alba Forno. La socialista recordó que su grupo ya llevó varias veces al pleno la necesidad de ampliar la oferta e incluso defendió la propuesta de una escuela infantil municipal para complementar la red autonómica. «Se queremos fixar poboación e apoiar ás familias, temos que garantir servizos básicos como a conciliación. Non pode ser que haxa pais e nais levando os seus fillos a outros concellos porque en Lalín non atopan praza», apunta Forno.
La concejala del PSOE discrepa del «discurso triunfalista» acerca de la gratuidad de este servicio una vez que de nada sirve esta propuesta del gobierno autonómico si luego no existen plazas para dar cobertura a la demanda. Sí, en cambio, valoró positivamente la iniciativa del gobierno local de encargar un proyecto para la ampliación de una de las dos guarderías de la red autonómica que funcionan en el municipio. No obstante, advierte de que «as familias precisan prazas, non papeis. Levamos anos reclamando máis prazas e se agora se se move ficha, benvido sexa, pero o que precisamos é investimento, prazos e compromiso por parte da Xunta», manifestó. n
