A Estrada pone en marcha una taquilla en línea para eventos en el Principal

El Concello de A Estrada aprobó este lunes en junta de gobierno, fuera del orden del día, la puesta en marcha de una billeteira electrónica para la venta de entradas de la programación cultural del Teatro Principal. El departamento de Cultura trabaja ya en su activación en coordinación con el área de Intervención y con AEstradaDixital para el desarrollo de la nueva herramient, que se alojará en la página web municipal.

La concejala de Cultura, Lucía Seoane, avanzó que la intención es iniciar a corto plazo una fase de pruebas y subrayó que la plataforma supondrá un cambio relevante en el acceso a la programación cultural. «Hasta ahora, la adquisición de entradas está sujeta a horarios de oficina o a la apertura de despachos físicos poco antes de las funciones. Con la nueva Billeteira Electrónica, el servicio pasará a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si la cultura no tiene horario, ahora su gestión tampoco», señaló.

Seoane añadió que «los vecinos podrán decidir qué hacer el fin de semana desde el sofá de su casa, un domingo por la noche o en su descanso del trabajo, sin esperas, sin colas y sin desplazamientos innecesarios». Aunque la taquilla online solo operará en aquellos espectáculos en los que el Concello asume la gestión de la venta de entradas, ya que existen eventos organizados por compañías que cuentan con sus propias plataformas.

En 2025, último ejercicio de referencia, cerca de 9.000 personas pasaron por el Teatro Principal. De ellas, más de 6.500 asistieron a 35 espectáculos de pago incluidos en la programación cultural municipal. A esta cifra se suman más de 2.300 espectadores en convocatorias gratuitas, además de otros eventos de carácter académico no contabilizados. «Esta aplicación será una herramienta muy útil para acompañar este esfuerzo por configurar una oferta cultural de calidad y para todos», remató la edil.