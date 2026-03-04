Encuentro sobre cosmética de Conversas Rurais el 10 de marzo en A Estrada

A Estrada se convertirá el próximo martes 10 de marzo, bajo el lema de que el rural es sinónimo de innovación, cuidado y oportunidad, en el punto de reunión de las Conversas Rurais, una iniciativa diseñada para conectar el conocimiento tradicional con el emprendimiento contemporáneo. El evento tendrá lugar en las instalaciones de Yu, Lugar de Encontro, situado en la Avenida de Ponteareas, a partir de las 18.00 horas hasta las 20.00 horas.

Esta edición de las Conversas Rurais pondrá el foco en la cosmética natural, explorando cómo las plantas, los saberes ancestrales y el profundo conocimiento del territorio gallego pueden cristalizar en proyectos empresariales con sentido y sostenibilidad. El objetivo es ofrecer un espacio de reflexión participativo, alejado de tecnicismos y con un enfoque de conversación real entre ponentes y asistentes.

La jornada contará con la participación de algunos proyectos representantes del sector, entre losque están el de la empresa local Chorima y la iniciativa Alloa. Junto a ellos, también estará la visión institucional de la Asociación Galega de Cosmética Natural. El evento está abierto tanto a personas interesadas en el autocuidado consciente como a emprendedores o curiosos. Las plazas para el encuentro son limitadas, y los interesados pueden solicitar más información en el teléfono 679 616 449.