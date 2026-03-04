Educación descarta la idea de integrar en el mismo edificio a todo el alumnado del CEIP Nosa Señora da Piedade de Vila de Cruces

El director territorial de la Consellería de Educación, César Pérez Ares, cumplió su compromiso con el PP local (y cedió a la presión de la comunidad educativa y del BNG) y este miércoles mantuvo una reunión con el equipo directivo del colegio Nosa Señora da Piedade, de Vila de Cruces, para analizar la posibilidad de unificación en un solo edificio del alumnado del centro. Al encuentro también acudieron miembros de la Unidade Técnica y de Inspección Educativa.

Hasta el 20 de este mes está abierta la solicitud de plaza para los niños y niñas que comiencen en Infantil el curso que viene, así como para los alumnos que procedan de otros centros y se matriculen por primera vez en el de Cruces. La previsión es que suba la matrícula en 2026-2027. Esta alza, unida a la reducción de ratios de alumnos por aulas, que pasarán de los 25 niños actuales a los 20 y que debe aplicarse ya el año que viene a los tres cursos de Infantil), obliga a descartar la posibilidad de integran en un mismo inmueble e todos los alumnos el curso que viene.

Por eso, docentes y técnicos coincidieron en la necesidad de realizar un estudio detallado de las otras alternativas: o bien ampliar el edificio de Primaria o bien acometer la reforma integral del de Infantil. Una vez que se analicen los beneficios, desventajas e impacto económico de cada alternativa, Educación tomará una decisión. Todo apunta que esta no se será una realidad para el próximo curso, porque César Ares ya señaló que «vanse acometer de cara ao curso que vén melloras tanto nos aseos do edificio de Primaria como na cuberta do de Infantil, co obxectivo de garantir o confort da comunidade educativa», indican desde la consellería.

Este departamento recuerda que hace 10 años la Xunta acometió una obra integral de mejora de la eficiencia energética del inmueble de Primaria, mediante una inversión de 400.000 euros. Este dinero sirvió para cambiar ventanas y rellenar la cámara de aire con material aislante. En el interior del centro, además, se cambiaron los falsos techos y se instalaron luminarias LED con detección del movimiento.