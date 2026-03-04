La Diputación cierra el 11 el plazo para solicitar dos líneas de bienestar social

La Diputación de Pontevedra mantiene abierto hasta el próximo miércoles, 11 de marzo, el plazo para que las entidades de la provincia soliciten participar en las nuevas ediciones de los programas de bienestar social +Convivencia y Provincia Activa, dotados con un presupuesto conjunto cercano a los 570.000 euros.

En el caso de +Convivencia, el plan cuenta este año con 300.000 euros y permitirá financiar hasta 250 actividades impulsadas por asociaciones sin ánimo de lucro. Está dirigido a entidades sociales, culturales, vecinales, de mayores, de mujeres, ampas y otras organizaciones, con propuestas a desarrollar entre el 1 de abril y el 31 de diciembre: rutas culturales y de naturaleza, visitas patrimoniales y a museos, iniciativas vinculadas al Camino de Santiago, fiestas de interés turístico o gastronómico y recorridos por espacios protegidos. Cada actividad deberá reunir al menos 30 participantes (20 si hay movilidad reducida) y podrá organizarse directamente o mediante agencia, con apoyo para gastos como transporte, entradas, guías oficiales, seguros o restauración, según las bases.

Por su parte, Provincia Activa busca fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal a través de 160 talleres formativos por toda la provincia, 30 más que el año anterior. El presupuesto asciende a 266.055 euros, un 82% más que en la edición previa, y el catálogo incluye ejercicio físico y salud, memoria y bienestar emocional, creatividad, artesanía, baile, cocina saludable, restauración de muebles y formación digital (uso del móvil, ciberseguridad o tramitación electrónica). Cada entidad podrá solicitar un único taller de 30 horas, con grupos de 15 a 25 personas y un mínimo del 70% de participantes mayores de 50 años.