La Diputación asigna 40.000 euros al SAF y personal de Rodeiro

La Diputación aprueba una ayuda de más de 40.000 euros para que el Concello de Rodeiro financie el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y afronte los gastos de personal de los servicios sociales comunitarios municipales. De esta cuantía, cerca de 21.000 euros permitirán cubrir esos gastos de personal, mientras que más de 19.000 se destinarán al SAF.

La aportación del gobierno provincial se enmarca en el plan de cofinanciación de lo servicios sociales municipales, que en el presente ejercicio está dotado con 3,1 millones de euros para los concellos con menos de 20.000 habitantes.

Además, a estos 3,1 millones de euros, la Diputación puso a disposición de estos ayuntamientos otros 610.000 euros, de los que 400.000 facilitarán la financiación de gasto corriente de las personas en situación de vulnerabilidad y que tienen que costearse alimentos, uso de la vivienda, productos farmacéuticos, facturas, reparación de vehículos, lentes de contacto, odontología o ayudas de estudio y de apoyo a la infancia. Los casi 210.000 euros restantes permitirán cubrir inversiones como actuaciones de mejora en viviendas de vecinos y vecinas que se han declarado en situación de vulnerabilidad económica.