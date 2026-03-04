Obras
Covisam Norte asume la reforma del centro social de Saídres
Contempla el derribo de las antiguas casas de los maestros y la urbanización de la parcela
La junta de gobierno local de Silleda adjudica a la empresa Covisam Norte SL los trabajos de reforma y acondicionamiento del centro social de Saidres. El contrato fue tramitado mediante un proceso abierto simplificado después de que la adjudicación abierta quedase desierta. A esta segunda convocatoria se presentaron cuatro empresas de las que Covisam Norte fue la elegida al resultar la más ventajosa.
La actuación supondrá una inversión de 67.130 euros y cuentan con una aportación del Plan +Provincia. Permitirá dotar a la parroquia de un espacio renovado, más funcional y adaptado a las necesidades de los vecinos y vecinas. El nuevo espacio polivalente se levantará sobre las antiguas viviendas de los maestros, conectando con el actual centro social (ubicado en la antigua escuela de 1921) y mejorando sus instalaciones. Entre las mejoras, además del derribo de las viviendas y la posterior construcción de esa sala polivalente, se incluye la urbanización interior de la parcela, mejorando el entorno del local social e integrando el campo de la fiesta con el viario público.
En su apuesta por las mejoras de las infraestructuras del rural, dentro del Plan Concellos se están ejecutando reformas en Breixa, en el local social de Abades y, en las próximas semanas, arrancarán las obras en los de Lamela, Moalde, Piñeiro y O Curro (Cira).
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega