El Chano Piñeiro reivindica a la mujer con un mural de «Sempre Xonxa»

El Concello de Forcarei y el IES Chano Piñeiro colaboran en la realización de un mural en la entrada del centro educativo para poner en valor a la mujer gallega a través del arte. La obra, que ya ha comenzado a ejecutar la muralista Nanako Nene, surge de una propuesta de la dirección del instituto trasladada al gobierno local. En esta línea, el mural busca rendir homenaje a la mujer, pero también al legado del cineasta Chano Piñeiro, inspirándose en su emblemática película Sempre Xonxa. La iniciativa, que se enmarca en la programación del 8-M, está financiada con fondos del Pacto de Estado, y la inauguración tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo. Esta incluirá una charla sobre el proceso creativo y el papel de las mujeres muralistas.