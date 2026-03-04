Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderMuere Fernando ÓnegaProhibidas las mascotasSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

8-M

El Chano Piñeiro reivindica a la mujer con un mural de «Sempre Xonxa»

El artista Nanako Nene, durante la creación de la obra.

El artista Nanako Nene, durante la creación de la obra.

El Concello de Forcarei y el IES Chano Piñeiro colaboran en la realización de un mural en la entrada del centro educativo para poner en valor a la mujer gallega a través del arte. La obra, que ya ha comenzado a ejecutar la muralista Nanako Nene, surge de una propuesta de la dirección del instituto trasladada al gobierno local. En esta línea, el mural busca rendir homenaje a la mujer, pero también al legado del cineasta Chano Piñeiro, inspirándose en su emblemática película Sempre Xonxa. La iniciativa, que se enmarca en la programación del 8-M, está financiada con fondos del Pacto de Estado, y la inauguración tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo. Esta incluirá una charla sobre el proceso creativo y el papel de las mujeres muralistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents