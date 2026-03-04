Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Manteiga actúa en Vila de Cruces

El Concello de Vila de Cruces organiza esta tarde, desde las 18.00 horas, una sesión de baile en el auditorio Xosé Casal y amenizada por Carlos Manteiga. La jornada está abierta a todos los vecinos, al margen de su edad, y el gobierno adelanta que habrá una «pequena sorpresa» durante el descanso.

